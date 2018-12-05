Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны

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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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В ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, суд огласил краткую суть ходатайства следствия.
Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.
Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.
"Спорт-Экспресс"
Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.
Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.
"Спорт-Экспресс"
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