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Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны

В ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, суд огласил краткую суть ходатайства следствия.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:07
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15
(3)
#15  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
шоу для стада


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#14  Rasmuz   (Сегодня, 13:53)
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online

Парней заказали сверху.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Х-й пойми что это значит. Будут бить чиновников в Монте-Карло? Может и Пака там подстерегут, чтобы добить падлу...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Ни на тех напали, думали, как всегда откупятся а тут по круче окзались, да еще чинуши.
Так, конечно это боооольшооооой урок для них.
Но если и дальше оставят их в СИЗо или дадут реальный срок, то тогда в топку наш суд!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#11  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:36)
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Видимо держать их будут еще долго. Сто процентов- "звонок сверху". Из канцелярии Самого.

В принципе расклад был понятен сразу. Когда после ареста банды какшки- мамашки, вскоре объявили о награждении чиновника орденом за Кортеж.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#10  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 13:35)
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Болеет за:
«Зенит»
Приказ Кремля нельзя не выполнить !!! Правосудие и законы РФ засунуты в жопу !!!! Так держать независимые судьи !!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#9  MAG554  UdSSR (Сегодня, 13:24)
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
о-о-о, сегодня на весь день на русфутболе хроника "из зала сюуда" ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 13:23)
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online

профессиональные футболисты. с контрактами по которым они получают за год денег больше чем любой обычный человек за год. и деньги, которых они нигде больше и никогда не получат. и будут убегать, скрываться, и лишаться всего этого? бредняк.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
цирк продолжается,следствие ведут колобки
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#6  junga  Сочи (Сегодня, 13:19)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну раз не можете закончить, это проблема следствия, а суда парни и дома могут подождать. Ведь были рекомендации Светлейшего избирать меру под стражей только в исключительных случаях, и если есть возможность, использовать домашний арест или подписку, здесь 100% такой случай. А по факту меняют меру только убийцам, которых Малахов со своими квакерами оправдал


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#5  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 13:19)
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  •  (2)

по цене, наверное, не могут сойтись...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#4  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Пара человек получили по лицу. Всё на камерах, полно свидетелей.
Расследовать такое запутанное дело, конечно, нужно месяца три, не меньше.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#3  imaginary   (Сегодня, 13:15)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
это уже бред.. показуха
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 13:14)
  • +3
  •  (5)

за 2 месяца не смогли расследовать ЧТО именно? Кто кого сколько раз стулом огрел? Или сколько раз каждый нападавший ударил водителя на обочине? Несдобровать, по ходу дела, "бывшим" футболистам и друзьям их...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12)
  • +5
  •  (7)

Вот вам и VAR. Куча камер, следователи, судьи.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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