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Кирилл Кокорин: считаю, что двух месяцев в СИЗО достаточно

Кирилл Кокорин, брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выступил в суде, на котором решается вопрос об изменении ему меры пресечения. Следствие настаивает на продлении срока ареста до 8 февраля.

Находясь в суде, Кирилл постоянно улыбался.

"Согласен с адвокатами, мы не пытались скрыться, признаю частично вину, считаю, что двух месяцев в СИЗО достаточно", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 14:48
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#4  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 16:48)
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Болеет за:
«Краснодар»
я бы отпустил, но под залог и с 3-х летней условкой в оконцовке


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты и учился так же , 2 месяца. Или и того меньше.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  tuner   (Сегодня, 15:13)
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Болеет за:
«Ростов»
Кому двух месяцев достаточно, тот вообще туда не попадает.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:00)
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Болеет за:
ЦСКА
С этим парнем будет сложнее,чем с футболерами.Напрасно улыбается.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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