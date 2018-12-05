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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат: К. Кокорин тонкой рукой дал пощёчину, а по документам сотрясение мозга
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в суде высказался в защиту своего подопечного.
"Моему подзащитному предъявлено больше всего эпизодов — это такая ирония, которая, может, и неуместна. Посмотрите — четыре, среди всех этих сильных ребят. Кирилл тоже сильный, но пока больше духом. Первым моего подзащитного бьёт Соловчук, он его сбил с ног, это был удар в голову. При этом Соловчук говорит, что просто толкнул Кирилла. Кирилл только после падения начинает ответные действия в адрес Соловчука.
Мы говорили следствию, что нужно дать оценку этому, открыть уголовное дело на Соловчука — но мы пока не знаем, что там решили. Судья делает поправку, дескать, мы не о видео говорим здесь. Следствие ссылается на то, что причастность подтверждается протоколом показаний свидетелей, видеоматериалов. Но показания Грачёва, управляющего кафе, были убраны из нынешнего материала дела, а там говорится, что у Пака переспрашивали, что он сказал обвиняемым. Другие свидетели говорят, что со стороны Пака было оскорбление, из-за которых и возник конфликт. Почему заведомо неведомая квалификация и незаконные обвинения вменяются моему подзащитному? Кирилл единожды своей тонкой рукой нанёс пощёчину мужчине с большой массой. А документы — о черепно-мозговой травмы и сотрясении мозга", - цитирует Барика "Чемпионат.сом".
"Моему подзащитному предъявлено больше всего эпизодов — это такая ирония, которая, может, и неуместна. Посмотрите — четыре, среди всех этих сильных ребят. Кирилл тоже сильный, но пока больше духом. Первым моего подзащитного бьёт Соловчук, он его сбил с ног, это был удар в голову. При этом Соловчук говорит, что просто толкнул Кирилла. Кирилл только после падения начинает ответные действия в адрес Соловчука.
Мы говорили следствию, что нужно дать оценку этому, открыть уголовное дело на Соловчука — но мы пока не знаем, что там решили. Судья делает поправку, дескать, мы не о видео говорим здесь. Следствие ссылается на то, что причастность подтверждается протоколом показаний свидетелей, видеоматериалов. Но показания Грачёва, управляющего кафе, были убраны из нынешнего материала дела, а там говорится, что у Пака переспрашивали, что он сказал обвиняемым. Другие свидетели говорят, что со стороны Пака было оскорбление, из-за которых и возник конфликт. Почему заведомо неведомая квалификация и незаконные обвинения вменяются моему подзащитному? Кирилл единожды своей тонкой рукой нанёс пощёчину мужчине с большой массой. А документы — о черепно-мозговой травмы и сотрясении мозга", - цитирует Барика "Чемпионат.сом".
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