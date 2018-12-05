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Адвокат: К. Кокорин тонкой рукой дал пощёчину, а по документам сотрясение мозга

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в суде высказался в защиту своего подопечного.

"Моему подзащитному предъявлено больше всего эпизодов — это такая ирония, которая, может, и неуместна. Посмотрите — четыре, среди всех этих сильных ребят. Кирилл тоже сильный, но пока больше духом. Первым моего подзащитного бьёт Соловчук, он его сбил с ног, это был удар в голову. При этом Соловчук говорит, что просто толкнул Кирилла. Кирилл только после падения начинает ответные действия в адрес Соловчука.

Мы говорили следствию, что нужно дать оценку этому, открыть уголовное дело на Соловчука — но мы пока не знаем, что там решили. Судья делает поправку, дескать, мы не о видео говорим здесь. Следствие ссылается на то, что причастность подтверждается протоколом показаний свидетелей, видеоматериалов. Но показания Грачёва, управляющего кафе, были убраны из нынешнего материала дела, а там говорится, что у Пака переспрашивали, что он сказал обвиняемым. Другие свидетели говорят, что со стороны Пака было оскорбление, из-за которых и возник конфликт. Почему заведомо неведомая квалификация и незаконные обвинения вменяются моему подзащитному? Кирилл единожды своей тонкой рукой нанёс пощёчину мужчине с большой массой. А документы — о черепно-мозговой травмы и сотрясении мозга", - цитирует Барика "Чемпионат.сом".
Сегодня, 15:02
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#8  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:18)
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Болеет за:
ЦСКА
После удара тонкой ручкой добивал тонюсенькими ножкам.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
адвокат то невменяемый по ходу....
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 16:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Где такого мутного адвоката надыбали? У него вообще есть хоть адвокатская корочка? Ну лох лохом. Походу он прокурором нанят.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Яamon   (Сегодня, 15:49)
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
тонкие руки, скудные умы... до чего молодежь докатилась
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#4  Орик  СПб (Сегодня, 15:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какой то непрофессиональный адвокат, у нас самое важное не как дал, а кому! smile
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#3  filossof  Ставропольский край (Сегодня, 15:32)
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Как будто речь адвоката переведена с помощью гугл переводчика. Как можно, имея деньги приглашать адвоката не владеющим русским языком и не умеющим связать пару слов. Оказывается, дела открывают, а не возбуждают. Бред адвоката.


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"Те, кто носит шоры, пусть помнят, что в комплект входят еще удила и кнут.“- С.Е.Лец
Регистрация: 4.05.2007 [жалоба]
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 15:18)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кирилл тоже сильный, но пока больше духом.


еще больше - наглостью
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  tuner   (Сегодня, 15:11)
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Да, вот если б с ноги дал, тогда всё сошлось бы с бумагами, а так просто пошалил.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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