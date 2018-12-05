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Руслан Нигматуллин: "Локомотив" традиционно считается кубковой командой

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями от первого матча 1/4 финала Кубка России с "Рубином".

"Рубин" давно не завоевывал никаких трофеев, а "Локомотив" традиционно считается кубковой командой. Оба соперника будут максимально мотивированы и настроены на проход в следующую стадию. Наставник москвичей Юрий Павлович рекордные пять раз приводил "железнодорожников" к победе в этом турнире, и он знает определенные секреты этого соревнования. Думаю, что в первой игре "Локомотив" добьется минимальной победы", - цитирует Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Локомотив
Сегодня, 15:20
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