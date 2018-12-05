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Алана Мамаева: нет у меня никакой позиции, давайте подождём

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала ход заседания суда, на котором решается вопрос о мере пресечения для её мужа. В данный момент Мамаев находится под стражей в СИЗО "Бутырка" по обвинению в избиении нескольких человек. Следствие настаивает на продлении срока ареста, который действует до 8 декабря.

"Нет у меня никакой позиции, давайте подождём", - цитирует Мамаеву "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
Сегодня, 15:23
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 16:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Твоя позиция одна - коленно-локтевая.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
«Динамо К»
Алана Мамаева: нет у меня никакой позиции, давайте подождём
flushed Пля.. нашли у кого спрашивать. Для нее,что позиция,что менструация-один хрен.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 15:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Коленно-локтевая позиция
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 15:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Арлана Трансвеститовна никак не может занять позицию, в защиту или в полузащиту, а может в нападение?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  tuner   (Сегодня, 15:32)
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Болеет за:
«Ростов»
Да женщине занять позицию это ж слегка нагнуться. Татушку от пасодют, на что жить будешь, красота ненаглядная?
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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