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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (3)
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Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону "Рубина"
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Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
Восстановление воспитанников академии московского "Спартака", заболевших гепатитом, происходит нормально, они смогут вернуться в футбол, сообщил глава Московской федерации футбола Сергей Анохин. В конце октября появились новости о том, что ряд молодых игроков заболели гепатитом, после чего интернат красно-белых был опечатан решением суда.
– Была проблема с академией "Спартак", сейчас ее решили. Надеюсь, в ближайшее время суд примет решение, что ребятам, обучающимся в академии, можно будет вернуться, - отметил Анохин. - Все недостатки устранены, все стало качественней и лучше. Мы внимательно следим, как происходит восстановление ребят, которые, к сожалению, заболели. Со всеми все происходит нормально, они смогут вернуться играть в футбол, учиться и работать в Москве.
"Спорт-Экспресс"
– Была проблема с академией "Спартак", сейчас ее решили. Надеюсь, в ближайшее время суд примет решение, что ребятам, обучающимся в академии, можно будет вернуться, - отметил Анохин. - Все недостатки устранены, все стало качественней и лучше. Мы внимательно следим, как происходит восстановление ребят, которые, к сожалению, заболели. Со всеми все происходит нормально, они смогут вернуться играть в футбол, учиться и работать в Москве.
"Спорт-Экспресс"
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