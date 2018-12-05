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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля 2019 года
Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года – и принял решение продлить срок содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.
Инциденты с участием Кокорина и Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" – Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.
По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Спорт-Экспресс"
Инциденты с участием Кокорина и Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" – Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.
По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Спорт-Экспресс"
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