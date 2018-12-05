Новости партнеров

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля 2019 года

Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года – и принял решение продлить срок содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года.

Инциденты с участием Кокорина и Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" – Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.

По этим фактам была проведена проверка и по ее итогам возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
36
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#36  m7_rf7   (Сегодня, 17:17)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
не понимаю тех кто радуется

парни виноваты, но это уже чисто показательный процесс и судилище

Бедненьких засудили, да? Они не виноваты, у них 10 лет дружбы, можно и стульями подраться и оравой на одного водилу...
Цитата: imaginary
заставляет лишний раз задуматься, что если система захочет тебя посадить, то она пройдёт катком наплевав на ненужные ей доказательства, показания, примирения сторон итд

Примирения сторон статья "Хулиганство" не подразумевает! Многие беды нашей страны от того, что от всего можно откупиться деньгами.
Если бы так поступил игрок моей команды, я бы никогда не стал его оправдывать.
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#35  zenitchik123   (Сегодня, 17:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
следак реально решил, что они за бугор свинтят? или свидетелей мочить начнут?
ответ очевиден...показуха продолжается и возможно реальный небольшой срок получат
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#34  yuri  спб (Сегодня, 17:14)
  • 0
  •  (2)
online

" И вот кто-то плачет. а кто-то молчит. а кто-то так рад. кто-то так рад". Показательная порка косного правосудия. отсталое государство. господа. 18 следаков и все как один серости.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#33  Сибирячок   (Сегодня, 17:13)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
УК РФ Статья 116. Побои

Побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются:

обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок до 1 года,
либо ограничением свободы на срок до 2 лет,
либо принудительными работами на срок до 2 лет,
либо арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Действия футболистов квалифицированы как хулиганство в составе организованной группы (часть 2 статьи 213 УК) и побои (статья 116 УК).

А сегодня был не приговор, а постановление о мере пресечения. Так что нах ты свою писульку выложил....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#32  лад  USSR (Сегодня, 17:10)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
УК РФ Статья 116. Побои

Побои или иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказываются:

обязательными работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работами на срок до 1 года,
либо ограничением свободы на срок до 2 лет,
либо принудительными работами на срок до 2 лет,
либо арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#31  imaginary   (Сегодня, 17:10)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
не понимаю тех кто радуется

парни виноваты, но это уже чисто показательный процесс и судилище
заставляет лишний раз задуматься, что если система захочет тебя посадить, то она пройдёт катком наплевав на ненужные ей доказательства, показания, примирения сторон итд
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#30  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:09)
  • -1
  •  (3)
online

Ничего страшного. Переживут зиму в тепле. А там и весна не за горами.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#29  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:07)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: КогдаУжеЭтоЗакончится
Во влипли!

А кто им виноват- сами. Пускай отвечают за свои поступки. Справедливо
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#28  m7_rf7   (Сегодня, 17:07)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно.
Но больше всего я рад за младшенького коко.
"На разбирательствах было отличное настроение. Родные обвиняемых шутили в зале суда, а Кирилл Кокорин, младший брат Александра, вовсе рассмеялся, когда его адвокат рассказывал о том, как водители Соловчук, которого избили Мамаев с друзьями, первым на него напал."
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#27  guns111  Выборг (Сегодня, 17:05)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Песков усатый таракан приговорил


--------------------
Краснощекий мученик и прогнувшийся Конон
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#26  cska1971  Москва (Сегодня, 17:01)
  • -3
  •  (3)
online

Похоже, поркой решили не ограничиваться. Или плод показался пока недозрелым...

Цитата: Михаил СПб
В результате большинство, еще недавно осуждавшее их, теперь им сочувствует.


Почитайте все комментарии хотя бы здесь. Вы поймёте, что заблуждаетесь...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#25  Critique   (Сегодня, 16:57)
  • +2
  •  (4)

Жесть. Миллер оказался импотентом?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#24  13iv74  земля (Сегодня, 16:55)
  • +4
  •  (4)
online

Всё решается по строгости закона, но не справедливости ..
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#23  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 16:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
это ж надо было так разозлить общество, особенно той циничной попойкой в Монте-Карло


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!"
(С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#22  solig65   (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: irv
Хороший жизненный урок. Хотя судя по их заявлениям, они его скорее всего не поняли.

Конечно не поняли и не осознали...Один детьми прикрывается,другой( с лицом дауна) вообще улыбается..
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 16:52)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
21 следователь,

Ну тут ты вообще переборщил. Их всего 18.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:52)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
правильное решение! пусть эти субъекты посидят и подумают о смысле своей жизни! а то видимо думали, что деньги решают все, а себя уже мнили королями жизни!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#19  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Во влипли!
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#18  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:49)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В последний раз тебе пишу, что б ты, доморощенный йурыст , знал. Срок в СИЗО им подгоняют под тот срок, что выпишут в итоге. Год за полтора. 4 месяца СИЗО- это полгода зоны.

О том что М и К продержат минимум до апреля, если не до конца футбольного сезона, я писал задолго до тебя.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#17  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:47)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
А разве не справедливо?Вообще-то им должны ещё срок дать.

Хотите мне про справедливость..
https://varlamov.ru/3002008.html
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#16  Медведь Русский   (Сегодня, 16:45)
  • +7
  •  (11)
online

после вчерашнего интервью Пескова, в котором он сказал что они должны быть наказаны максимально жестко, в продлении срока ареста можно было не сомневаться
21 следователь, в течение двух месяцев, не могут закончить расследование двух мордобоев, произошедших под камерами....
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 16:45)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
клоунада

Не то слово..., хоть бы для приличия указали причину, да видать, её нет никуя...
Точнее есть: 18 следователей не справляются с этим ЗАПУТАННЫМ делом, надо еще 18, и еще два месяца, чтобы хоть КАК-ТО сдвинуть с места это крайне сложное дело.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  spartak-higway  Москва (Сегодня, 16:42)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Абсолютно правильно и заслуженно. Твари,потом ещё реальный срок дать.Выйдут пусть ещё Лиса отп*здят,или кого из родственников его.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 16:41)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну, четыре месяца расследовать побои и хулиганку, с видеодоказательствами и признаниями обвиняемых, это свидетельствует о чем? Что судьи, следователь и прокурор дегенераты? Или что закон просто пустой звук для тех, кто демонстративно показывает народу, что бить чиновника опасно?

В последний раз тебе пишу, что б ты, доморощенный йурыст , знал. Срок в СИЗО им подгоняют под тот срок, что выпишут в итоге. Год за полтора. 4 месяца СИЗО- это полгода зоны. Оправдательного не будет СТОПУДОВО. Кто им будет платить за СИЗО, учитывая огромные зарплаты? Государство? Оно никому не платило и не будет. Проще невиновного законопатить, но не платить Поэтому в СССР и России испокон не было оправдательных приговоров.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  Spartacus1971   (Сегодня, 16:41)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Иного и не ожидал - гос. машина работает только по приказу.
Твари!


А разве не справедливо?Вообще-то им должны ещё срок дать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#11  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 16:41)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю это последние 2 месяца, если верить заявлениям ПАК претензий к Кокоше не имеет, водилу бабками заманят. Лично я считаю пару лет показательно надо бы дать, но решаю не я ))))


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#10  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
клоунада


--------------------
#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#9  irv  Курск (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (9)

Хороший жизненный урок. Хотя судя по их заявлениям, они его скорее всего не поняли.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
#8  Михаил СПб  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поразительное государство!!! Три месяца назад все единодушно осуждали Кокорина и Мамаева. Но за прошедшие два месяца государственная система сделала из них страдальцев и мучеников. В результате большинство, еще недавно осуждавшее их, теперь им сочувствует. Они уже почти герои, скоро у них появятся подражатели. Ну почему у такого хорошего народа такое плохое государство????
Регистрация: 21.10.2012 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 16:39)
  • -3
  •  (9)
online

ст. 116 УК РФ для всех одинакова. ТАК ДОЛЖНО быть.

А футбол - это на поле.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.