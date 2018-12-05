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Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя

Суд отказался удовлетворять ходатайство защиты Кирилла Кокорина о приобщении к делу опроса свидетельницы, которая первой села в машину к водителю Соловчуку.

Речь идет о девушке по имени Александра, которой СМИ приписывают роман с Павлом Мамаевым, начавшийся в июне 2018 года. О ней же, видимо, говорила и супруга футболиста Алана.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:40
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Нахуа приобщать к делу факту, смягчающие вину обвиняемых? Это же не наш метод, Шурик...

А вот судья Хахалева всё решила бы правильно. За лям ееро то всего.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Нахуа приобщать к делу факту, смягчающие вину обвиняемых? Это же не наш метод, Шурик...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:50)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Суд, творящий судилище. Как это знакомо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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