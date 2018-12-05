Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:40
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (3)
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (3)
16:14
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
Сергей Анохин: восстановление заболевших гепатитом воспитанников "Спартака" происходит нормально
14:21
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (8)
Адвокат Кокорина: стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?! (8)
14:16
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
14:07
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
14:01
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (7)
"Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают". Слова Кокорина из зала суда (7)
13:07
Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны (30)
Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны (30)
08:15
Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону "Рубина"
Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону "Рубина"
Вчера, 23:49
Жена Мамаева: после ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей (15)
Жена Мамаева: после ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей (15)
Вчера, 23:39
Луиз Адриано: Каррера ушел, но клуб остался (6)
Луиз Адриано: Каррера ушел, но клуб остался (6)
Вчера, 23:22
"Монако" без Головина обыграл "Амьен" (18)
"Монако" без Головина обыграл "Амьен" (18)
Вчера, 23:01
Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя
Суд отказался удовлетворять ходатайство защиты Кирилла Кокорина о приобщении к делу опроса свидетельницы, которая первой села в машину к водителю Соловчуку.
Речь идет о девушке по имени Александра, которой СМИ приписывают роман с Павлом Мамаевым, начавшийся в июне 2018 года. О ней же, видимо, говорила и супруга футболиста Алана.
Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.
Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.
Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.
"Спорт-Экспресс"
Речь идет о девушке по имени Александра, которой СМИ приписывают роман с Павлом Мамаевым, начавшийся в июне 2018 года. О ней же, видимо, говорила и супруга футболиста Алана.
Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.
Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.
Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.