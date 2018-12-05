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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Суд не приобщил к делу опрос спутницы Мамаева и Кокориных, которая села в машину избитого водителя (3)
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Адвокат Мамаева: учитывая общественный резонанс, справедливой и гуманной станет одна из трех мер - домашний арест, ограничение действий, залог (1)
14:07
Возможность взять реванш для "Спартака", попытка "Локо" реабилитироваться. Превью Кубка России
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Ринат Билялетдинов: "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону "Рубина"
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Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Хосеп Гвардиола рассказал о взаимоотношениях с Сане
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова: будем обжаловать решение суда
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что будет обжаловать решение Тверского районного суда Москвы по ходатайству следствия о продлении срока ареста форварда питерской команды до 8 февраля 2019 года.
"Будем обжаловать решение суда. Это казнь на Дворцовой площади. Мама братьев очень сильно плачет", - цитирует Стукалову "Спорт-Экспресс"
Напомним, что инциденты с участием Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" - Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновник Минпромторга Денис Пак и его коллега Сергей Гайсин.
"Будем обжаловать решение суда. Это казнь на Дворцовой площади. Мама братьев очень сильно плачет", - цитирует Стукалову "Спорт-Экспресс"
Напомним, что инциденты с участием Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева случились в центре Москвы 8 октября. Вначале футболисты вместе с младшим братом форварда "Зенита" - Кириллом и приятелем хавбека "Краснодара" Александром Протасовицким участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее в одном из столичных кафе атаке этой компании подверглись чиновник Минпромторга Денис Пак и его коллега Сергей Гайсин.
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