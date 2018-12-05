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Клаудио Маркизио: я готов стать лидером "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что готов к роли лидера питерского клуба.

"Стать лидером команды? Безусловно я готов к этому, но не надо забывать, что футбол – коллективная игра.

Один человек не может привести команду к победе. Он может зажечь, подсказать, настроить, но победа – командная задача и командное достижение. Именно командой силен "Зенит", – приводит слова Маркизио клубная пресс-служба.
Сегодня, 18:00
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#11  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 19:51)
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Болеет за:
«Зенит»
я готов стать лидером "Зенита".............-по зарплате...... шел бы ты домой ...пользы от тебя как от козла молока ......... и прихвати спортивного директора,что тебя сосватал...пустое место..
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#10  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 19:29)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
когда половина сезона прошла... и в кассу за отпускными надо идти...
вспомнил что должен быть ЗВЕЗДОЙ !!!
в Туле холодно!!!

вот Питер разводят)))
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#9  Роман Евсеенко   (Сегодня, 19:09)
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online

Ну не знаю,есть Дзюба,Иванович,Лунёв,,,,не просто всё
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#8  ERBULAN   (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Рубин»
Ждун
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я буду только рад такому отстойному лидеру в зените. С таким лидером и судьи не помогут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:53)
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Болеет за:
«Зенит»
И кто мешает?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:41)
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online

вперёд, ты соответствуешь! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#4  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
писдабол приехал в питер

Семикратный чемпион Италии, на секундочку, знает что говорит. У свиней через одного пистаболы.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 18:26)
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online

Цитата: Кепончег УЕФА
писдабол приехал в питер

Пистабол однако, провел всю карьеру в Юве , уважаем среди болел . Кто пистабол большой вопрос . Глушак ? Пердит как керосиновая лампа .
П.С. " Фитилек то притуши- коптит"


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
писдабол приехал в питер


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 18:04)
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online

Иными словами говоря- лидером клуба должен быть каждый . Новое слово в одеревеневшем царстве мифов.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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