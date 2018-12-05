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"Локомотив" - "Рубин": команды объявили составы

"Локомотив" и "Рубин" объявили составы на первый четвертьфинальный матч Кубка России.

"Локомотив": Гильерме, Ротенберг, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Хеведес, Тарасов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Сычев, Идову, Рыбус, Маргасов, Михалик, Денисов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Тугарев, Смолов, Фарфан.

"Рубин": Бабурин, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.
Запасные: Джанаев, Коновалов, Цаллагов, Абдуллин, Камболов, Мухаметзянов, Шекари, Полоз, Сагитов.
Теги: Локомотив Рубин
Сегодня, 18:30
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