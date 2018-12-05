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Стали известны составы "Краснодара" и "Ростова" на 1/4 финала Кубка России

Пресс-службы "Краснодара" и "Ростова" опубликовали составы на предстоящий матч 1/4 финала Кубка России.

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Стоцкий, Каборе, Уткин, Классон, Браво, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Сафонов, Петров, Марков, Голубев, Спайич, Перейра, Мацукатов, Сулейманов.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Валюш, Ионов, Юсупов, Скопинцев, Майер, Салетрос, Хаджикадунич, Кьяртанссон.
Запасные: Абаев, Логашов, Бобен, Гацкан, Щадин, Гулиев, Зуев, Шомуродов, Сигурдарсон.
Теги: Краснодар Ростов
Сегодня, 18:34
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