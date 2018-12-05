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Детско-юношеская школа ЦСКА признана лучшей спортивной академией Москвы

Детская юношеская спортивная школа ЦСКА была признана лучшей московской академией.

Награда была вручена сегодня по итогам общего собрания Московской федерации футбола, При выборе победителя учитывались не только спортивные результаты, но и количество воспитанников, которые играли или играют в российской Премьер-лиге и сборной России, инфраструктура и другие факторы. Награду получил директор академии Олег Малюков.

Также футболист ЦСКА Дмитрий Калайда был признан лучшим игроком 2005 года рождения среди всех московских школ.

Детско-юношеская школа ЦСКА признана лучшей спортивной академией Москвы
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:06
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(2)
#5  P.V.2  Россия (Сегодня, 19:34)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Впервые лет за 30 примерно?

Тебе мудозвону видать совсем не пох раз сюда залез. Ваших то у вас в клубе много играет?
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
#4  SPV 77  Брянск (Сегодня, 19:29)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Впервые лет за 30 примерно?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 19:27)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Яamon
Локомотив последние несколько лет лидер по представительству воспитанников

А со спортивными результатами у вас как?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 19:24)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
При выборе победителя учитывались не только спортивные результаты, но и количество воспитанников, которые играли или играют в российской Премьер-лиге и сборной России, инфраструктура и другие факторы

интересно знать, какие еще факторы? Локомотив последние несколько лет лидер по представительству воспитанников в ПЛ и ФНЛ.
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 19:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
... и это правильно!
- хотя работу с молодежью в клубах еще можно и нужно качественно усиливать wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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