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"Будьте сильными!" - Александр Самедов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поддержал и пожелал удачи находящимся под арестом Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

"Парни, будьте сильными, держитесь. Я уверен, что все обязательно наладится, и вы скоро будете с нами. Давайте, парни, удачи", — сказал Самедов в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".

Ранее видео с поддержкой Кокорина и Мамаева записали тренер Сергей Семак и игроки "Зенита".

Напомним, сегодня по решению суда нахождение обоих футболистов в СИЗО было продлено до 8 февраля.
Теги: Самедов Кокорин Мамаев
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