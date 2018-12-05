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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:29
"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина (1)
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"Просто омерзительно" - Василий Уткин прокомментировал решение продлить арест Мамаева и Кокорина
Известный футбольный комментатор Василий Уткин остался недоволен решением Тверского суда Москвы продлить на два месяца срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"По-моему, это омерзительно. Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.
Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить. О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.
Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.
Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды", — написал Уткин в своем телеграме.
"По-моему, это омерзительно. Я напомню, что речь идет сейчас не о наказании. А о мере пресечения. Не понимаю я, во-первых, как в таком простом и очевидном деле можно не разобраться за два месяца. Допускаю бюрократию и волокиту, но совершенно очевидно, что с обвиняемыми никаких следственных действий уже не будет.
Говорить о том, что они скроются, просто смешно. У обоих миллионные контракты, которые они рассчитывают сохранить. О воздействии на следствие говорить просто позорно, потому что у всех фигурантов, конечно, есть потенциальные заступники. Но деятельность этих заступников вообще никак не ограничена содержанием этих несчастных идиотов под стражей.
Я не понимаю, зачем их нужно содержать под казенной охраной в казенном месте на мои чертовы налоги из-за того, что огромные по численности и полномочиям органы правопорядка и правосудия не могут или работать быстрей и эффективней, или не могут обеспечить контроль за двумя бездельниками иначе как в Бутырке.
Я очень не удовлетворен тем, как вы прожираете мои налоги, дармоеды", — написал Уткин в своем телеграме.
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