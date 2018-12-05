Владимир Ильин: в ответной игре "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках (видео)

Форвард "Урала" Владимир Ильин,забивший гол в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1), прокомментировал итоги встречи и поделился ожиданиями от ответного матча, передает корреспондент- Честно, очень важно было забить. Доволен этим голом. Можно даже сказать полупобедным он получился, учитывая, что мы в плюсе остались. Приятно, что жена сделала сюрприз - приехала на стадион, не сказав. И я забил. Хороший день.- Стало интереснее. Футболистам, чем больше игр, тем лучше.- Сегодня было тяжелее играть. У них заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья.- А вот это уже не могу сказать (смеется). Ни в коем случае...- Что-то знаем...- Будем смотреть по погоде. "Енисей" же играл. В принципе терпимо.- Я думаю в небольшом плюсе мы. Ничья в нашу пользу. "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках.- Силы есть, конечно. Нам больше нравится играть, чем тренироваться.- Честно говоря, я не поверил, что мяч пройдет, и просто выключился из эпизода. А так бы завел его в пустые ворота