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Владимир Ильин: в ответной игре "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках (видео)

Форвард "Урала" Владимир Ильин,забивший гол в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1), прокомментировал итоги встречи и поделился ожиданиями от ответного матча, передает корреспондент Rusfootball.info



- Вы не забивали больше двух месяцев. Насколько важно было, наконец отличиться?

- Честно, очень важно было забить. Доволен этим голом. Можно даже сказать полупобедным он получился, учитывая, что мы в плюсе остались. Приятно, что жена сделала сюрприз - приехала на стадион, не сказав. И я забил. Хороший день.

- Обсуждали ли вы новую формулу проведения Кубка России? Два матча меняют что-то?

- Стало интереснее. Футболистам, чем больше игр, тем лучше.

- Два месяца назад вы уже обыгрывали здесь "Спартак". Сегодня заметили отличия в игре соперника с новым главным тренером?


- Сегодня было тяжелее играть. У них заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья.

- Вы уже в который раз не проигрываете "Спартаку". Что такое знает "Урал", чего не знают все остальные?

- А вот это уже не могу сказать (смеется). Ни в коем случае...

- Ну то есть что-то знаете?

- Что-то знаем...

- Как играть ответный матч дома в феврале?


- Будем смотреть по погоде. "Енисей" же играл. В принципе терпимо.

- Кто теперь фаворит?


- Я думаю в небольшом плюсе мы. Ничья в нашу пользу. "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках.

- Остались ли еще силы на предстоящий матч с "Динамо"?

- Силы есть, конечно. Нам больше нравится играть, чем тренироваться.

- Был сумасшедший момент, когда вы не забили. Как так получилось?

- Честно говоря, я не поверил, что мяч пройдет, и просто выключился из эпизода. А так бы завел его в пустые ворота

Rusfootball.info
Теги: Урал Спартак Ильин Rвидео
Сегодня, 22:13
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#2  Manchester United   (Сегодня, 22:25)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Spartacus1971
Только в ответной игре,уже будет другой Спартак и по игре и по составу,ждите.

Верно,Спартак пройдет полноценную предсезонку с Конаном,плюс вернутся травмированные и потенциальные новички,нормально!
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 22:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Только в ответной игре,уже будет другой Спартак и по игре и по составу,ждите.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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