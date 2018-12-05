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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Ильин: в ответной игре "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках (видео)
Форвард "Урала" Владимир Ильин,забивший гол в матче 1/4 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1), прокомментировал итоги встречи и поделился ожиданиями от ответного матча, передает корреспондент Rusfootball.info
- Вы не забивали больше двух месяцев. Насколько важно было, наконец отличиться?
- Честно, очень важно было забить. Доволен этим голом. Можно даже сказать полупобедным он получился, учитывая, что мы в плюсе остались. Приятно, что жена сделала сюрприз - приехала на стадион, не сказав. И я забил. Хороший день.
- Обсуждали ли вы новую формулу проведения Кубка России? Два матча меняют что-то?
- Стало интереснее. Футболистам, чем больше игр, тем лучше.
- Два месяца назад вы уже обыгрывали здесь "Спартак". Сегодня заметили отличия в игре соперника с новым главным тренером?
- Сегодня было тяжелее играть. У них заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья.
- Вы уже в который раз не проигрываете "Спартаку". Что такое знает "Урал", чего не знают все остальные?
- А вот это уже не могу сказать (смеется). Ни в коем случае...
- Ну то есть что-то знаете?
- Что-то знаем...
- Как играть ответный матч дома в феврале?
- Будем смотреть по погоде. "Енисей" же играл. В принципе терпимо.
- Кто теперь фаворит?
- Я думаю в небольшом плюсе мы. Ничья в нашу пользу. "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках.
- Остались ли еще силы на предстоящий матч с "Динамо"?
- Силы есть, конечно. Нам больше нравится играть, чем тренироваться.
- Был сумасшедший момент, когда вы не забили. Как так получилось?
- Честно говоря, я не поверил, что мяч пройдет, и просто выключился из эпизода. А так бы завел его в пустые ворота
Rusfootball.info
- Вы не забивали больше двух месяцев. Насколько важно было, наконец отличиться?
- Честно, очень важно было забить. Доволен этим голом. Можно даже сказать полупобедным он получился, учитывая, что мы в плюсе остались. Приятно, что жена сделала сюрприз - приехала на стадион, не сказав. И я забил. Хороший день.
- Обсуждали ли вы новую формулу проведения Кубка России? Два матча меняют что-то?
- Стало интереснее. Футболистам, чем больше игр, тем лучше.
- Два месяца назад вы уже обыгрывали здесь "Спартак". Сегодня заметили отличия в игре соперника с новым главным тренером?
- Сегодня было тяжелее играть. У них заметны улучшения. И это заметно по счету - тогда выиграли, а сегодня только ничья.
- Вы уже в который раз не проигрываете "Спартаку". Что такое знает "Урал", чего не знают все остальные?
- А вот это уже не могу сказать (смеется). Ни в коем случае...
- Ну то есть что-то знаете?
- Что-то знаем...
- Как играть ответный матч дома в феврале?
- Будем смотреть по погоде. "Енисей" же играл. В принципе терпимо.
- Кто теперь фаворит?
- Я думаю в небольшом плюсе мы. Ничья в нашу пользу. "Спартак" понесется вперед, а мы сыграем на контратаках.
- Остались ли еще силы на предстоящий матч с "Динамо"?
- Силы есть, конечно. Нам больше нравится играть, чем тренироваться.
- Был сумасшедший момент, когда вы не забили. Как так получилось?
- Честно говоря, я не поверил, что мяч пройдет, и просто выключился из эпизода. А так бы завел его в пустые ворота
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