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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гжегож Крыховяк: сегодня на матче была горячая атмосфера
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о победе над "Рубином" в матче Кубка России (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Вы довольны минимальной победой?
- Когда команда выигрывает все довольны. Это была очень важная игра. Мы выиграли первую встречу и теперь должны сконцентрироваться на двух оставшихся играх.
- Как вам погодные условия?
- Намного лучше, чем в последней игре. Атмосфера на стадионе была горячей, так что все в порядке.
- Но на стадионе не было много болельщиков...
- Да, но атмосфера все равно была на хорошем уровне. Середина недели, позднее время и холод. Но болельщики всегда рядом с нами, всегда поддерживают. Это очень важно для нас.
Rusfootball.info
- Вы довольны минимальной победой?
- Когда команда выигрывает все довольны. Это была очень важная игра. Мы выиграли первую встречу и теперь должны сконцентрироваться на двух оставшихся играх.
- Как вам погодные условия?
- Намного лучше, чем в последней игре. Атмосфера на стадионе была горячей, так что все в порядке.
- Но на стадионе не было много болельщиков...
- Да, но атмосфера все равно была на хорошем уровне. Середина недели, позднее время и холод. Но болельщики всегда рядом с нами, всегда поддерживают. Это очень важно для нас.
Rusfootball.info
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