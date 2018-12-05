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Гжегож Крыховяк: сегодня на матче была горячая атмосфера

Гжегож Крыховяк: сегодня на матче была горячая атмосфераХавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о победе над "Рубином" в матче Кубка России (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Вы довольны минимальной победой?

- Когда команда выигрывает все довольны. Это была очень важная игра. Мы выиграли первую встречу и теперь должны сконцентрироваться на двух оставшихся играх.

- Как вам погодные условия?

- Намного лучше, чем в последней игре. Атмосфера на стадионе была горячей, так что все в порядке.

- Но на стадионе не было много болельщиков...


- Да, но атмосфера все равно была на хорошем уровне. Середина недели, позднее время и холод. Но болельщики всегда рядом с нами, всегда поддерживают. Это очень важно для нас.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Рубин Крыховяк
Сегодня, 22:21
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