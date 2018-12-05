Гжегож Крыховяк: сегодня на матче была горячая атмосфера

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о победе над "Рубином" в матче Кубка России (1:0), передает корреспондент- Когда команда выигрывает все довольны. Это была очень важная игра. Мы выиграли первую встречу и теперь должны сконцентрироваться на двух оставшихся играх.- Намного лучше, чем в последней игре. Атмосфера на стадионе была горячей, так что все в порядке.- Да, но атмосфера все равно была на хорошем уровне. Середина недели, позднее время и холод. Но болельщики всегда рядом с нами, всегда поддерживают. Это очень важно для нас.Rusfootball.info