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Александр Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили (видео)

Футболист "Спартака" Александр Ташаев, после матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1) выразил поддержку оставленным под стражей коллегам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



- "Урал" становится для вас неудобным соперником?

- Нам нужно было просто реализовать свои моменты, которых у нас было предостаточно.

- А чего не хватило для реализации? Поле, погода, может удача?

- Не знаю. Но я надеюсь, что мы будем создавать моменты и забивать.

- "Урал" чем-то удивил?

- Я бы не сказал. При подготовке мы отталкивались от себя.

- Как играть в феврале на выезде?

- Поживем увидим. Наверное будет холодно...

- В манеже, если что готовы сыграть?

- Будем играть там, где скажут. Но в манеже не хотелось бы - думаю это всем будет неудобно.

- Какой Кононов в раздевалке после неудачных матчей? Эмоциональный или не очень?

- Ничего не могу сказать, потому что я в последних матчах не играю и после игр остаюсь тренироваться на поле. Поэтому не всегда попадаю в раздевалку.

- Тяжело без игровой практики?

- Любому футболисту тяжело, когда он не играет. Нужно работать, и все получится.

- Силы еще остались на заключительный отрезок?

- У меня точно остались. Готов играть. Надеюсь оставшиеся две игры выиграем. В том числе и "Вильярреал".

- Кононов сказал, что ему нравится использовать Мельгарехо на правом фланге. Готовы ли вы к еще одному конкуренту на вашей позиции?

- К конкуренции я отношусь нормально. В большой команде так и должно быть. В разговоре с Олегом Георгиевичем мы сошлись на том, что он рассматрвиает меня слева...

- Он вас видит левым полузащитником?

- Да

- Как вообще оцениваете свое психологическое состояние после перехода в "Спартак"? Оправдан ли был переход?

- Вообще об этом не думаю. Еще раз повторю, что все придет через работу.

- Следите ли вы за ситуацией с Кокориным и Мамаевым?

- Конечно, слежу. Кокорина я вообще с детства знаю, хотелось бы поддержать Сашу. Его родителей, близких. Ужасная ситуация. Надеюсь, что все закончится хорошо.

- Шокированы, что их оставили в СИЗО еще на два месяца?

- Конечно, шокирован. Саша мой друг. Это все неприятно, но я думаю, что большинство людей считают, что их место на поле, а не в тюрьме. Очень надеюсь, что этот кошмар для них совсем скоро закончится.

- Молодежь может чему то научить эта ситуация?

- Давайте все таки говорить о матче с "Уралом"...

Rusfootball.info
Теги: Ташаев Кокорин Мамаев Урал Спартак Rвидео
Вчера, 23:24
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#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:04)
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об игре думай, ни в один выход на поле не впечатлил!
впрочем как и большинство..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Яamon   (Вчера, 23:46)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
я хотел спросить, кстати, у тех, кто в курсе - а есть какие-то свидетельства о присутствии сегодня кокорина и мамаева в суде? и есть ли какие-то свидетельства о нахождении этих ребят до суда в сизо? есть какие-то свежие фото и видео?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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