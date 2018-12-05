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Юрий Семин: у Ротенберга подозрение на разрыв крестообразных связок

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1/4 финала Олимп Кубка России с "Рубином" (1:0).

"Это была настоящая кубковая игра, очень сложная. Много борьбы, мало красоты. Но второй тайм получился интересным.

Качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации. Но хорошо, что выиграли.

Травма Ротенберга? У него подозрение на разрыв крестообразных связок. Дай бог, чтобы обошлось", - сказал Семин.

Sport24
Теги: Семин Ротенберг Локомотив Рубин
Вчера, 23:42
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