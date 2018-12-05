Юрий Семин: у Ротенберга подозрение на разрыв крестообразных связок

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1/4 финала Олимп Кубка России с "Рубином" (1:0)."Это была настоящая кубковая игра, очень сложная. Много борьбы, мало красоты. Но второй тайм получился интересным.Качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации. Но хорошо, что выиграли.Травма Ротенберга? У него подозрение на разрыв крестообразных связок. Дай бог, чтобы обошлось", - сказал Семин.