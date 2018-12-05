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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Юрий Семин: у Ротенберга подозрение на разрыв крестообразных связок
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1/4 финала Олимп Кубка России с "Рубином" (1:0).
"Это была настоящая кубковая игра, очень сложная. Много борьбы, мало красоты. Но второй тайм получился интересным.
Качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации. Но хорошо, что выиграли.
Травма Ротенберга? У него подозрение на разрыв крестообразных связок. Дай бог, чтобы обошлось", - сказал Семин.
Sport24
"Это была настоящая кубковая игра, очень сложная. Много борьбы, мало красоты. Но второй тайм получился интересным.
Качество поля уже не позволяет разыгрывать тонкие комбинации. Но хорошо, что выиграли.
Травма Ротенберга? У него подозрение на разрыв крестообразных связок. Дай бог, чтобы обошлось", - сказал Семин.
Sport24
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