"Спартак" - "Урал": на матче установлен антирекорд посещаемости "Открытие Арены"

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в четвертьфинале Олимп Кубка России.На этом матча присутствовали 9 333 зрителя. Это самая низкая посещаемость в истории "Открытие Арены" во всех турнирах.Предыдущий антирекорд был установлен 30 мая 2015 года. На матче 30-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) присутствовали 11 тысяч 527 зрителей.