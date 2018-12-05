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"Спартак" - "Урал": на матче установлен антирекорд посещаемости "Открытие Арены"

"Спартак" сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в четвертьфинале Олимп Кубка России.

На этом матча присутствовали 9 333 зрителя. Это самая низкая посещаемость в истории "Открытие Арены" во всех турнирах.

Предыдущий антирекорд был установлен 30 мая 2015 года. На матче 30-го тура чемпионата России с "Амкаром" (3:3) присутствовали 11 тысяч 527 зрителей.
Теги: Спартак Урал
Вчера, 23:46
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#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Люди, ведь две трибуны (фанатские) были закрыты, что за визг.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  Лесовод  Тосно (Сегодня, 00:34)
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Цитата: Freddy
Цитата: Лесовод
зачем ходить смотреть,все равно Парфенов выгонит Спртаченка из Кубка(вспомним Тосно)

По итогу вас Валера выпистил из Кубка и Арсенал в РПЛ на багаже Кононова полную сраку огурцов накидал))

А при чем тут Арсенал.???????????????????????????????


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 00:24)
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Цитата: Лесовод
зачем ходить смотреть,все равно Парфенов выгонит Спртаченка из Кубка(вспомним Тосно)

По итогу вас Валера выпистил из Кубка и Арсенал в РПЛ на багаже Кононова полную сраку огурцов накидал))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Лесовод  Тосно (Сегодня, 00:19)
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зачем ходить смотреть,все равно Парфенов выгонит Спртаченка из Кубка(вспомним Тосно)


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 00:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Народ любит свою команду....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:02)
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неудивительно..
Федун, неужели неясно?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:49)
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
"Рекордом" посещаемости команд из высшей лиги/РФПЛ/РПЛ- правда, матча чемпионата России - является 760 зрителей на матче "Спартак"-"Лада" в 1997-м году в "Луже".


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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