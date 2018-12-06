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Бенедикт Хеведес: рад, что удалось победить "Рубин"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты первой кубковой игры с "Рубином" (1:0). Ответный матч состоится 23 февраля в Казани.

"Сегодня было холоднее, чем на прошлой неделе, но в целом довольны результатом. Игра была хорошей. Рад, что удалось победить", - цитирует Хеведеса "Спорт-Экспресс".
Теги: Хеведес Локомотив Рубин
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