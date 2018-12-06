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Валерий Карпин: в матче с "Краснодаром" мы просто испугались

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью с "Краснодаром" (2:2).

"Мы просто испугались - только на 35-й минуте первый раз сыграли вперед. Не знаю, почему так произошло.

Вместо того, чтобы играть так, как должны были, начали прижиматься. Потом прибавили и сыграли вничью.

Этот результат оставляет шансы перед ответной игрой", – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Ростов Карпин Краснодар
Сегодня, 08:25
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Действительно, в первые 30-35 минут Ростов не был на себя похож. Испугались, прижались к своим воротам и заслуженно получили 2 гола. Но!

По жизни наш казак привык сражаться,
В любой борьбе не может уступить,
Уж если и пришлось соревноваться,
Одна лишь цель в итоге - победить!

Мы любим бег и хорошо стреляем,
Играем в волейбол и баскетбол,
Но главною игрою мы считаем,
Является конечно же футбол
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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