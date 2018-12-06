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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Парфенов - о матче со "Спартаком": хорошая, боевая игра - счет на табло
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги первого четвертьфинального матча Олимп Кубка России против "Спартака" (1:1).
"Кубковый матч, много моментов и у той команды, и у другой. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом, были, где мы. Счет на табло. Хорошая, боевая игра.
Всю установку рассказывать вам не буду. Мы акцентировали внимание на том, что есть два матча – дома и на выезде", – сказал Парфенов.
"СЭ"
"Кубковый матч, много моментов и у той команды, и у другой. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом, были, где мы. Счет на табло. Хорошая, боевая игра.
Всю установку рассказывать вам не буду. Мы акцентировали внимание на том, что есть два матча – дома и на выезде", – сказал Парфенов.
"СЭ"
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