Дмитрий Парфенов - о матче со "Спартаком": хорошая, боевая игра - счет на табло

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги первого четвертьфинального матча Олимп Кубка России против "Спартака" (1:1)."Кубковый матч, много моментов и у той команды, и у другой. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом, были, где мы. Счет на табло. Хорошая, боевая игра.Всю установку рассказывать вам не буду. Мы акцентировали внимание на том, что есть два матча – дома и на выезде", – сказал Парфенов.