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Дмитрий Парфенов - о матче со "Спартаком": хорошая, боевая игра - счет на табло

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги первого четвертьфинального матча Олимп Кубка России против "Спартака" (1:1).

"Кубковый матч, много моментов и у той команды, и у другой. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом, были, где мы. Счет на табло. Хорошая, боевая игра.

Всю установку рассказывать вам не буду. Мы акцентировали внимание на том, что есть два матча – дома и на выезде", – сказал Парфенов.

"СЭ"
Сегодня, 08:49
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