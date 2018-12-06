Олег Кононов - о матче с "Уралом": во втором тайме могли забить несколько голов

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал ничью с "Уралом" в матче 1/4 Олимп Кубка России."Первый тайм отыграли плохо, и это мягко сказано. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки. Но было много потерь перед штрафной, не было обострения. Ребята отбирали, но абсолютно не обостряли.Во втором тайме играли быстрее, и могли забить больше, чем один. Но не успевали в контрпрессинг, поэтому соперник проводил ответные атаки, одна из которых завершилась голом.Есть шансы в ответном матче. Даже если бы проиграли, то в Екатеринбурге мы в любом случае будем настроены на то, чтобы выходить в полуфинал", – сказал Кононов.