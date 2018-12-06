Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отметил, что в данный момент пока еще не стоит оценивать игру его команды."Сейчас очень сложно многое сделать, чтобы сразу игра пошла, ведь мы работаем в очень интенсивном для игроков графике.В таком промежутке практически невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Игра нарабатывается при многократном повторении.Перепады будут, не может случиться все сразу, чтобы команда сразу заиграла в тот футбол, который мы хотим. Но определенные взаимодействия есть уже сейчас. Нужно терпеть, работать и не сходить со своего пути.Наша задача – держать интенсивность игры, не давать ей резко падать. Минимум 21 день команда должна готовиться без серьезных игр. А у нас не прошло этого 21 дня, при этом мы провели четыре матча. Это физиология, от нее не уйдешь", – сказал Кононов.