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Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отметил, что в данный момент пока еще не стоит оценивать игру его команды.

"Сейчас очень сложно многое сделать, чтобы сразу игра пошла, ведь мы работаем в очень интенсивном для игроков графике.

В таком промежутке практически невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Игра нарабатывается при многократном повторении.

Перепады будут, не может случиться все сразу, чтобы команда сразу заиграла в тот футбол, который мы хотим. Но определенные взаимодействия есть уже сейчас. Нужно терпеть, работать и не сходить со своего пути.

Наша задача – держать интенсивность игры, не давать ей резко падать. Минимум 21 день команда должна готовиться без серьезных игр. А у нас не прошло этого 21 дня, при этом мы провели четыре матча. Это физиология, от нее не уйдешь", – сказал Кононов.
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 09:22
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#4  ajax101  Москва (Сегодня, 09:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Какие том отмазки у Кононова прикольные.
21 день. А чего не 20, к примеру?


Это он ещё с Глушаковым предсезонку не проходил...
Сам будет бегать, штангу тягать.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 09:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Какие том отмазки у Кононова прикольные.
21 день. А чего не 20, к примеру?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 09:33)
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Болеет за:
ЦСКА
21 день? к 1 января готовы будете?)))
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:26)
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Инкубационный период -21 день инфекция . Кононов - люди перестали ходить на эту мякоть. Почем борщец продали?


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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