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Президент "Урала" Иванов: мы сами опускаем свой Кубок ниже некуда

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался против двухматчевых противостояний в 1/4 финала Олимп Кубка России.

"Двухматчевые противостояния? Не понимаю, зачем так сделали. С полуфиналов - нормально. Вчера на собрании мы приняли решение единогласно, чтобы играли с полуфиналов, а на 1/4 - в один матч. Но организаторы решили по своему.

Причем между вторым матчем и жеребьевкой полуфинала очень мало дней. Никто не знает, кому готовиться и так далее. Мы сами опускаем свой Кубок ниже некуда. Хотя он дает выход в Лигу Европы", — сказал Иванов.

"Чемпионат"
Теги: Урал Иванов
Сегодня, 09:26
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:50)
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Болеет за:
«Ростов»
Иванов прав! Хотели как лучше, а получилось как всегда. Играть в феврале ответные матчи и сразу же полуфиналы, это беспредел!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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