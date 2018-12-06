Президент "Урала" Иванов: мы сами опускаем свой Кубок ниже некуда

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался против двухматчевых противостояний в 1/4 финала Олимп Кубка России."Двухматчевые противостояния? Не понимаю, зачем так сделали. С полуфиналов - нормально. Вчера на собрании мы приняли решение единогласно, чтобы играли с полуфиналов, а на 1/4 - в один матч. Но организаторы решили по своему.Причем между вторым матчем и жеребьевкой полуфинала очень мало дней. Никто не знает, кому готовиться и так далее. Мы сами опускаем свой Кубок ниже некуда. Хотя он дает выход в Лигу Европы", — сказал Иванов.