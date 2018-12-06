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Дмитрий Булыкин: лишь бы система VAR не тормозила игру

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о внедрении в чемпионат России системы VAR.

"Я двумя руками за это нововведение. Главное, чтобы система работала максимально четко и не тормозила игру. Уверен, использование VAR пойдет на пользу всем клубам. Это снизит количество ошибок и сделает наш чемпионат справедливее", - приводят слова Булыкина "Известия".
Теги: Булыкин
Сегодня, 10:35
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Зенит»
А то у нас в РФПЛ темп игры такой прям вихревой....
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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