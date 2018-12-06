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Роман Еременко: очень надеюсь остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко выразил надежду, что он продолжить выступать за красно-белых.

"Останусь ли в "Спартаке"? Очень на это надеюсь", — приводит слова Еременко "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Спартак" расстанется с 31-летним футболистом уже зимой.
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 11:07
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#8  cska1971  Москва (Сегодня, 12:14)
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online

Ну, а куда тебе еще деваться? Только от тебя больше ничего не зависит...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  DMS  Советский союз (Сегодня, 12:13)
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Freddy
Ты нужен нам Рома,у тебя всё получитс

Убогий, как же ты быстро переобуваешься... Ты же громче всех здесь визжал пару лет назад, со всех своих аккаунтов, что в конюшне наркоша играет... А теперь это самое наркоманское очко вылизываешь. Чучело админское... smile
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 12:06)
  • +2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пусть твой папа пожалуется Федуну, что тебе детей кормить надо, а так шансов мало.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 12:00)
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online

Здоровье будет,останется.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  Freddy   (Сегодня, 11:54)
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Цитата: зенитовец

Вокруг иуд-потаскух команды не строятся

А как же шлюба?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  зенитовец  СССР (Сегодня, 11:51)
  • -1
  •  (3)
online

СТАРЫЙ СПАРТАЧ
в двоём с Ромкой Зобниным вы будете центром, вокруг которого будет строиться новая команда!

Вокруг иуд-потаскух команды не строятся!
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 11:38)
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  •  (4)

Ты нужен нам Рома,у тебя всё получится!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:15)
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Болеет за:
«Спартак»
и мы, Рома, тоже очень на это надеемся!!! нам крайне необходима столь светлая голова в центре! в двоём с Ромкой Зобниным вы будете центром, вокруг которого будет строиться новая команда!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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