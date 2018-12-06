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Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать

Гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал, почему тульский клуб из всех вариантов на пост главного тренера выбрал именно Игоря Черевченко.

"Черевченко - перспективный специалист, имеющий опыт работы на высшем уровне. Я его давно знаю, человеческие качества Игоря Геннадьевича никогда не вызывали сомнений. Он даже не интересовался суммой своей зарплаты - просто хотел работать и оправдать то доверие, которое ему оказало руководство клуба и Тульской области", — приводит слова Балашова "Советский спорт".
Теги: Арсенал Тула Черевченко
Сегодня, 11:42
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