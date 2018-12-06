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Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений

В 2018 году ЦСКА провел 13 гостевых матчей, в которых не потерпел ни одного поражения.

Это первый подобный случай в чемпионатах России среди всех команд.

ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:47
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#8  vladgrig  Москва (Сегодня, 13:40)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Яamon,
Нет это у тебя очень низкий интелект
Регистрация: 12.05.2006 [жалоба]
#7  molot327  Москва (Сегодня, 13:38)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#6  Dazai  Paradise (Сегодня, 13:36)
  • 0
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online
Болеет за:
«Челси»
Молорики!!!У команды столько проблем, а они за счёт самоотдачи в верхах турнирной, так ещё и рекорды ставят!!!
Поздравляю)


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас секстантов-шампиньонов рвать будет от зависти . joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 13:14)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну так с кем они играли то?Топ команды будут во 2 круге.

Спасибо за юмор. Расмешило ))
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 13:13)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так с кем они играли то?Топ команды будут во 2 круге.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 13:11)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Причем тут уровень чемпионата? Это персональный успех клуба ЦСКА. Поздравить надо.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 13:04)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
это, к сожалению, говорит не о нынешнем высоком уровне цска, скорее - о низком уровне чемпионата
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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