Новости партнеров

"Будет мат - будет штраф" - Кириченко рассказал, почему ввел в "Уфе" штрафы за мат

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о введении штрафов за маты.

"Мы же не говорим матом дома, со своими семьями. Почему мы должны так разговаривать с партнёрами?

Поэтому штрафы будут, но пока что одного-двух человек простил на первый раз. Является ли это отпечатком работы с Игорем Гамулой? Разные тренеры к этому по-разному относятся. Я отношусь так, Гамула может относиться по-другому.

Иногда мат на языке Гамулы звучит поэтично. Но я не могу принять, когда люди начинают между собой общаться матом. Будет мат - будет штраф", — сказал специалист в интервью клубному телевидению.
Теги: Уфа Кириченко
Сегодня, 13:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 13:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кириченко рассказал, почему ввел в "Уфе" штрафы за мат

Потому что так сделал Семак и при нём Уфа смотрелась куда лучше.
Вот введёт штрафы за мат в Зените ( и на русском и на арген испанском) - и закончатся все проблемы Зенита.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.