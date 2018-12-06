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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Будет мат - будет штраф" - Кириченко рассказал, почему ввел в "Уфе" штрафы за мат
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко рассказал о введении штрафов за маты.
"Мы же не говорим матом дома, со своими семьями. Почему мы должны так разговаривать с партнёрами?
Поэтому штрафы будут, но пока что одного-двух человек простил на первый раз. Является ли это отпечатком работы с Игорем Гамулой? Разные тренеры к этому по-разному относятся. Я отношусь так, Гамула может относиться по-другому.
Иногда мат на языке Гамулы звучит поэтично. Но я не могу принять, когда люди начинают между собой общаться матом. Будет мат - будет штраф", — сказал специалист в интервью клубному телевидению.
"Мы же не говорим матом дома, со своими семьями. Почему мы должны так разговаривать с партнёрами?
Поэтому штрафы будут, но пока что одного-двух человек простил на первый раз. Является ли это отпечатком работы с Игорем Гамулой? Разные тренеры к этому по-разному относятся. Я отношусь так, Гамула может относиться по-другому.
Иногда мат на языке Гамулы звучит поэтично. Но я не могу принять, когда люди начинают между собой общаться матом. Будет мат - будет штраф", — сказал специалист в интервью клубному телевидению.
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