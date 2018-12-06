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Скончался ветеран московского "Динамо" Александр Минаев

Сегодня утром, 6 декабря, на 65-м году жизни после болезни ушел из жизни ветеран московского "Динамо" Александр Минаев.

В составе бело-голубых Минаев провел 256 матчей и забил 28 мячей, стал чемпионом СССР в 1976 году. Также становился обладателем Кубка СССР 1977 года и финалистом Кубка СССР 1979 года.

Минаев — обладатель Кубка сезона 1977 года, в финале которого забил решающий гол, полуфиналист Кубка обладателей кубков европейских стран 1978 года, капитан команды в 1981–1983 годах, автор двухтысячного гола "Динамо" в чемпионатах страны (7 августа 1978 года в ворота ЦСКА).

Футбольный клуб "Динамо" выразил соболезнования родным и близким Минаев на официальном сайте.
Теги: Динамо
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