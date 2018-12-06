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"Пацаны, мы с вами!" - братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Антон и Алексей Миранчук поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым вчера продлили арест еще на два месяца.



Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Теги: Миранчук Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:55
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#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:03)
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online

На его месте должен быть я, напьешься.будешь.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 14:45)
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Редкое единодушие в комментариях 6:1)))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  nofrills  Москва (Сегодня, 14:16)
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Болеет за:
«Динамо» М
напъетесь - будете
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:16)
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Болеет за:
«Спартак»
Как всё запущено... Ну так соберите свою компанию, купите и разнесите вагон "Сапсана", прокутите ночь в клубе, наутро набейте впятером морду водителю персоналки, защищая честь и достоинство, продолжите утро в ресторане, навешав оплеух крутому чиновнику и... встретитесь с родными душами!
Да-а, и вся ваша тусоффка будет вам, невинно пострадавшим, сочувствовать по всем СМИ-каналам! Малаховым и Викам Боням - особый привет!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:11)
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Ну так стул вам в руки! Смена подрастает!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Так будьте пацанами до конца , с вами - это рядом на шконке. А так пиздеть - это недорого стоит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 14:00)
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Болеет за:
ЦСКА
"Пацаны, мы с вами!" - братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Да в СИЗО полно свободных мест, какие ваши годы.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 14:00)
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online

Водителя 1 анала сразу на дыбу, пасаны . Всё верно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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