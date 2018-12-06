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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Футболист "Спартака" вошел в команду недели в FIFA 19
EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.
В число 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе, вошел хавбек "Спартака" Софьян Ханни.
Основной состав команды недели
Ральф Фэрманн ("Шальке") – 85
Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 90
Жерар Пике ("Барселона") – 88
Даниэль Карвахаль ("Реал Мадрид") – 86
Тьемуэ Бакайоко ("Милан") – 83
Диего Валери ("Портленд Тимберс") – 85
Серж Гнабри ("Бавария") – 84
Миралем Сулеймани ("Янг Бойз") – 84
Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 88
Яго Аспас ("Сельта") – 87
Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 87
Запасные
Вальтер Бенитес ("Ницца") – 81
Домагой Вида ("Бешикташ") – 81
Гастон Рамирес ("Сампдория") – 82
Софьян Ханни ("Спартак") – 81
Жона Мартен ("Страсбур") – 81
Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм") – 82
Симон Теродде ("Кельн") – 81
В число 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе, вошел хавбек "Спартака" Софьян Ханни.
Основной состав команды недели
Ральф Фэрманн ("Шальке") – 85
Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 90
Жерар Пике ("Барселона") – 88
Даниэль Карвахаль ("Реал Мадрид") – 86
Тьемуэ Бакайоко ("Милан") – 83
Диего Валери ("Портленд Тимберс") – 85
Серж Гнабри ("Бавария") – 84
Миралем Сулеймани ("Янг Бойз") – 84
Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 88
Яго Аспас ("Сельта") – 87
Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 87
Запасные
Вальтер Бенитес ("Ницца") – 81
Домагой Вида ("Бешикташ") – 81
Гастон Рамирес ("Сампдория") – 82
Софьян Ханни ("Спартак") – 81
Жона Мартен ("Страсбур") – 81
Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм") – 82
Симон Теродде ("Кельн") – 81
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