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Футболист "Спартака" вошел в команду недели в FIFA 19

EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.

В число 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе, вошел хавбек "Спартака" Софьян Ханни.

Основной состав команды недели

Ральф Фэрманн ("Шальке") – 85
Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 90
Жерар Пике ("Барселона") – 88
Даниэль Карвахаль ("Реал Мадрид") – 86
Тьемуэ Бакайоко ("Милан") – 83
Диего Валери ("Портленд Тимберс") – 85
Серж Гнабри ("Бавария") – 84
Миралем Сулеймани ("Янг Бойз") – 84
Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 88
Яго Аспас ("Сельта") – 87
Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 87

Запасные

Вальтер Бенитес ("Ницца") – 81
Домагой Вида ("Бешикташ") – 81
Гастон Рамирес ("Сампдория") – 82
Софьян Ханни ("Спартак") – 81
Жона Мартен ("Страсбур") – 81
Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм") – 82
Симон Теродде ("Кельн") – 81
Теги: Ханни
Сегодня, 13:59
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#2  Spartacus1971   (Сегодня, 14:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Топчик.Его статистика,сыграл 14 полных игр во всех турнирах

Во всех турнирах 4 гола + 6 г.п.
РПЛ = 1+3
Кубок = 2+1
ЛЕ = 1+2
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая компания.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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