Футболист "Спартака" вошел в команду недели в FIFA 19

EA Sports представила команду 12-й недели в FIFA 19.В число 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе, вошел хавбек "Спартака" Софьян Ханни.Ральф Фэрманн ("Шальке") – 85Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 90Жерар Пике ("Барселона") – 88Даниэль Карвахаль ("Реал Мадрид") – 86Тьемуэ Бакайоко ("Милан") – 83Диего Валери ("Портленд Тимберс") – 85Серж Гнабри ("Бавария") – 84Миралем Сулеймани ("Янг Бойз") – 84Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") – 88Яго Аспас ("Сельта") – 87Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – 87Вальтер Бенитес ("Ницца") – 81Домагой Вида ("Бешикташ") – 81Гастон Рамирес ("Сампдория") – 82Жона Мартен ("Страсбур") – 81Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм") – 82Симон Теродде ("Кельн") – 81