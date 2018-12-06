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"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал решение суда продлить арест Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Это уже какой-то перебор. Может быть, мы многого не знаем, в этой ситуации, но по тому, что мы видим и слышим, их можно было бы и выпустить", - цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев Билялетдинов Д.
Сегодня, 14:21
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#3  Sesk   (Сегодня, 14:57)
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Цитата: ржд гуд
Чувствую, что при освобождении "героев"


Какое еще освобождение? Похоже их вообще не освободят. Пока гарант не сдохнет.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 14:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Тут явно прослеживается исполнение приказа, пришедшего сверху, кому-то очень нравиться эта ситуация, а суд не может в такой ситуации ослушаться и под любым предлогом выполняет этот приказ, дадут отмашку и их сразу выпустят, а пока её нет, будут сидеть, если бы никто не вмешивался в это дело, уже давно бы занесли судье энную сумму и гуляли бы они себе на свободе, да и с потерпевшими тоже уже давно бы решили, цена вопроса и разошлись как в море корабли.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:40)
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Болеет за:
«Спартак»
А вы побольше и повыше волну гоните!
Чувствую, что при освобождении "героев" состоится митинг с Бонями, Малаховыми, Бузовыми и К и толпой журналюг.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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