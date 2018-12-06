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Никола Влашич: не представляю себя в футболке "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сравнил дерби со "Спартаком" с принципиальным хорватским противостоянием "Хайдук" - "Динамо" Загреб.

"В Хорватии больше эмоций, больше огня. Фанаты дерутся с полицией, пиротехника повсюду, хаос. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

За месяц до дерби все вокруг говорят о нём: партнёры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Могу ли я представить себя в футболке "Спартака"? Нет. Это исключено", - цитирует футболиста "Российская газета".
Теги: Спартак ЦСКА Влашич
Сегодня, 14:42
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#4  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
SPV,
Помнится, с Алексом было точно также...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:09)
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Болеет за:
«Спартак»
В футболке нет, в игровой форме легко blush

Кстати начинаешь сдуваться потихоньку, соперники изучили манеру игры и уже не дают свободно дышать
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ты тут при чём,у нас Ханни есть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, как отрезал! Будешь в России сидеть на малой зарплате!
Или, представляешь себя в футболке Зенита?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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