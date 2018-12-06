Юношеская сборная России попала в Группу 1 элитного раунда Евро-2019

Состоялась жеребьёвка элитного раунда чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет).По её итогам определились 7 групп, в которых команды будут бороться за семь путёвок в финальную стадию турнира в Армении.Группа 2: Греция, Чехия, Англия, ДанияГруппа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, ХорватияГруппа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, СловенияГруппа 5: Франция, Израиль, Швейцария, ПольшаГруппа 6: Португалия, Шотландия, Турция, КипрГруппа 7: Италия, Сербия, Украина, БельгияПобедители групп пробьются в финальную часть, которая пройдёт с 14 по 27 июля в Армении.