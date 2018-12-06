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Юношеская сборная России попала в Группу 1 элитного раунда Евро-2019

Состоялась жеребьёвка элитного раунда чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет).

По её итогам определились 7 групп, в которых команды будут бороться за семь путёвок в финальную стадию турнира в Армении.

Группа 1: Ирландия, Россия, Азербайджан, Румыния

Группа 2: Греция, Чехия, Англия, Дания

Группа 3: Германия, Венгрия, Норвегия, Хорватия

Группа 4: Испания, Нидерланды, Уэльс, Словения

Группа 5: Франция, Израиль, Швейцария, Польша

Группа 6: Португалия, Шотландия, Турция, Кипр

Группа 7: Италия, Сербия, Украина, Бельгия

Победители групп пробьются в финальную часть, которая пройдёт с 14 по 27 июля в Армении.

UEFA
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:53
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