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Евгений Бушманов: Ахметов провел яркий год, но Обляков был стабильнее

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал признание полузащитника ЦСКА Ильзат Ахметов лучшим молодым футболистом РПЛ.

"Ахметов провел очень яркий отрезок в ЦСКА этой осенью. Однозначно. Добавил бы только, что Обляков провел год намного стабильнее. Ильзат был ярче, но стабильность за Иваном. Его рост и прогресс были более планомерными в этом году.

Почему Скопинцев только на третьем месте? Просто креативные игроки атаки в таких опросах всегда имеют преимущество. Думаю, что в принципе результаты голосования отражают реальный порядок вещей.

Но расстраиваться никому не стоит. Когда твою фамилию называют в числе кандидатов – это говорит о том, что ты движешься в правильном направлении и надо продолжать работать", – сказал Бушманов.

Sport24
Теги: Бушманов Обляков Ахметов
Сегодня, 15:09
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