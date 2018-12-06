Евгений Бушманов: Ахметов провел яркий год, но Обляков был стабильнее

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:19
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
14:51
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (5)
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (5)
14:21
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
12:47
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (18)
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (18)
12:19
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (8)
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (8)
11:42
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
11:37
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (21)
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (21)
09:22
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
Вчера, 23:16
Пустой стадион, мороз и безбашенная игра: «Спартак» веселит нейтральных болельщиков, но не своих фанатов (5)
Пустой стадион, мороз и безбашенная игра: «Спартак» веселит нейтральных болельщиков, но не своих фанатов (5)
Вчера, 22:58
"Рубин" играл лучше, но победил "Локомотив". Почему исход их встречи не совсем справедлив?
"Рубин" играл лучше, но победил "Локомотив". Почему исход их встречи не совсем справедлив?
Евгений Бушманов: Ахметов провел яркий год, но Обляков был стабильнее
Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал признание полузащитника ЦСКА Ильзат Ахметов лучшим молодым футболистом РПЛ.
"Ахметов провел очень яркий отрезок в ЦСКА этой осенью. Однозначно. Добавил бы только, что Обляков провел год намного стабильнее. Ильзат был ярче, но стабильность за Иваном. Его рост и прогресс были более планомерными в этом году.
Почему Скопинцев только на третьем месте? Просто креативные игроки атаки в таких опросах всегда имеют преимущество. Думаю, что в принципе результаты голосования отражают реальный порядок вещей.
Но расстраиваться никому не стоит. Когда твою фамилию называют в числе кандидатов – это говорит о том, что ты движешься в правильном направлении и надо продолжать работать", – сказал Бушманов.
Sport24
"Ахметов провел очень яркий отрезок в ЦСКА этой осенью. Однозначно. Добавил бы только, что Обляков провел год намного стабильнее. Ильзат был ярче, но стабильность за Иваном. Его рост и прогресс были более планомерными в этом году.
Почему Скопинцев только на третьем месте? Просто креативные игроки атаки в таких опросах всегда имеют преимущество. Думаю, что в принципе результаты голосования отражают реальный порядок вещей.
Но расстраиваться никому не стоит. Когда твою фамилию называют в числе кандидатов – это говорит о том, что ты движешься в правильном направлении и надо продолжать работать", – сказал Бушманов.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.