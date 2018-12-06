Новости партнеров

Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о введении в РПЛ VAR.

"Все клубы РПЛ проголосовали единогласно за внедрение VAR. Цена вопроса - около 10 млн рублей.

Думаю, что потратить эту сумму на такую полезную опцию может позволить себе любой клуб премьер-лиги. Мы больше потеряем, если не установим VAR", - цитирует функционера Советский спорт.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 15:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.