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"Мужики, здесь же в футбол играют!" - хоккейный СКА представил проморолик с Дзюбой (видео)

Хоккейный клуб СКА представил промо-ролик с участием нападающего !Зенита" Артема Дзюбы.



На стадионе на Крестовском острове 16 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, а 22 декабря — матч КХЛ между СКА и ЦСКА.
Теги: Дзюба
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