На стадионе "Динамо" установлена современная система для удаления мусора

Представитель УК "Динамо" Андрей Мухин сообщил, что в ходе реконструкции динамовской арены были смонтированы новейшие инженерные системы."Здесь установлена современная вакуумная система удаления мусора. По всей территории стоят специальные тумбы-приёмники, которые под давлением отправляют его в единый контейнер, расположенный в помещении под трибуной.Также яркой особенностью стадиона станет медиафасад необычной овальной формы площадью почти 900 кв. метров, спроектированный специально для "Динамо". Соответственно, и видеоконтент будет производиться под его стандарт, а сам медиафасад будет внесён в городской реестр рекламных носителей", - рассказал Мухин.