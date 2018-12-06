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На стадионе "Динамо" установлена современная система для удаления мусора

Представитель УК "Динамо" Андрей Мухин сообщил, что в ходе реконструкции динамовской арены были смонтированы новейшие инженерные системы.

"Здесь установлена современная вакуумная система удаления мусора. По всей территории стоят специальные тумбы-приёмники, которые под давлением отправляют его в единый контейнер, расположенный в помещении под трибуной.

Также яркой особенностью стадиона станет медиафасад необычной овальной формы площадью почти 900 кв. метров, спроектированный специально для "Динамо". Соответственно, и видеоконтент будет производиться под его стандарт, а сам медиафасад будет внесён в городской реестр рекламных носителей", - рассказал Мухин.
Теги: Динамо
Сегодня, 15:43
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(1)
#4  Сибирячок   (Сегодня, 16:50)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вынос мусора )) Высос мусора ))
Символично на мусор-арене.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  RJM555   (Сегодня, 16:37)
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)))))))
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На стадионе "Динамо" установлена современная система для удаления мусора
да. называется - карась2019
удаляет любого только команду надо задать
команда: ГВК


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:03)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На стадионе "Динамо" установлена современная система для удаления мусора

Это каламбур?
Или - тонкий троллинг?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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