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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева сообщил, что подаст апелляцию на решение Тверского суда города Москвы о продлении срока содержания Мамаева в СИЗО "Бутырка". Апелляция будет подана завтра или в понедельник.
Напомним, вчера, 5 декабря суд решил оставить футболиста "Краснодара", а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
"Срок подачи апелляции – до понедельника следующей недели. Ее обязаны рассмотреть в Мосгорсуде в течение трех суток с момента поступления. Мы планируем обжаловать решение суда завтра или в понедельник", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Напомним, вчера, 5 декабря суд решил оставить футболиста "Краснодара", а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
"Срок подачи апелляции – до понедельника следующей недели. Ее обязаны рассмотреть в Мосгорсуде в течение трех суток с момента поступления. Мы планируем обжаловать решение суда завтра или в понедельник", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
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