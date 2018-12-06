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Ринат Билялетдинов: Ахметов заслуженно признан лучшим молодым футболистом РПЛ

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал тот факт, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту года в российской Премьер-Лиге. Ахметов ранее выступал за клуб из Казани.

"Тема достойная. Набиуллин был лучшим в 2015 году. Приятно, что я работал с этими ребятами. После Ахметова я бы распределил места так: Обляков, Скопинцев, Максименко. Молодым вратарям сложно победить в этой номинации, Акинфееву это только удалось. Тем более Александр допустил заметные ляпы, когда из центра ему Рыков забил, потом ПАОК. Эти матчи Максименко на первое место не вытягивали.

Было ли видно, что Ахметов перспективный игрок, когда я с ним работал? Нет, когда я смотрел дубль, Ильзат особо ничем не выделялся. Из дубля зацепил только Набиуллин, а потом уже, когда чемпионат начался, то у него был период, когда он шагнул вперед. Потом я его взял на сбор, видно было, что парень не теряет голову в штрафной площадке и игрок с хитринкой. Важно это увидеть, чтобы игрока не задавили в тактическом плане. Тактика должна быть, но если игрок только этим ограничивается, то он становится предсказуемым. Как-то на тренировке Ахметов обыграл Наваса и Кверквелию на паузе, игроки глаза вытаращили. Это был октябрь или ноябрь 2014 года. Ну и все, в ближайшем матче я его уже выпустил. Потом, когда я покинул «Рубин», Ильзат то играл, то не играл, потом какие-то юридические выяснения вмешались. В этот момент, я считаю, он непозволительно много времени потерял для игрока… Ему только 21, еще играть и играть.

Справедливо ли, что в заявку на номинацию не попали Сулейманов из "Краснодара" и Игнатов из "Спартака", которого даже Transfermarket включил в список талантливых игроков России? Transfermarket меняет данные, кто-то взлетает, кто-то ниже опускается, это стабильная ситуация. Какие-то перспективы были включить Игнатова в этот список. Сулейманов же игрок, который больше выходит на замену, а не игрок стартового состава. Но я бы их тоже включил в эту номинацию, можно было бы это сделать.

В отдельных матчах Обляков мне тоже понравился. Не было бы это разовым всплеском. У футболистов есть два заметных взлета: в юношестве и ближе уже к 25-ти годам. Кто-то и третью молодость переживает. Но Ахметов, считаю, заслуженно победил, обиженных не должно быть", - цитирует Билялетдинова Sport24.
Теги: Билялетдинов Р. Ахметов
Сегодня, 17:21
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#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:34)
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Болеет за:
«Спартак»
зато 2 пацана из краснодара даже не рассматривались, при том что оба забили больше, чем супер талант чалов в том году и играют более заметную роль в команде.


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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