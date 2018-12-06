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Далер Кузяев - лучший игрок "Зенита" в ноябре

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев признан лучшим игроком петербургского клуба в ноябре.

Футболист принял участие в 8 матчах за сине-бело-голубых, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

ФК "Зенит"
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 18:04
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