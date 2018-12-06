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Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре

"Спартак", "Локомотив", "Зенит" и "Ростов" с 20 по 30 января примут участие в турнире в Катаре. Команды проведут по одной игре друг с другом.

После подведения оргкомитетом турнира его итогов призовой фонд в размере 200 000 (двести тысяч) долларов США распределяется между клубами – участниками следующим образом:

– Клубу, команда которого заняла 1-е место в турнире – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США
– Клубу, команда которого заняла 2-е место в турнире – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США
– Клубу, команда которого заняла 3-е место в турнире – 40 000 (сорок тысяч) долларов США
– Клубу, команда которого заняла 4-е место в турнире – 30 000 (тридцать тысяч) долларов США.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив Спартак Зенит Ростов
Сегодня, 18:22
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Что это за копеечный такой турнир?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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