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Сергей Семак: у меня нет мечты возглавить сборную России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить сборную России, если ему поступит такое предложение.

«На мой взгляд, это абсолютно разные работы. Сейчас сборной руководит Станислав Саламович Черчесов, и руководит ей хорошо. Чтобы руководить сборной, лучше пройти большой путь клубной работы.

Есть ли мечта стать главным тренером сборной? На данный момент такой мечты у меня нет. Мне нравится пословица, что у главного тренера чемодан всегда должен быть собран. Работа такая, что не знаешь, что будет завтра или через месяц", — сказал Семак в эфире радиостанции "Наше".

Sport24
Теги: Семак Сборная России
Сегодня, 18:29
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