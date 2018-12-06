Сергей Семак: у меня нет мечты возглавить сборную России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить сборную России, если ему поступит такое предложение.«На мой взгляд, это абсолютно разные работы. Сейчас сборной руководит Станислав Саламович Черчесов, и руководит ей хорошо. Чтобы руководить сборной, лучше пройти большой путь клубной работы.Есть ли мечта стать главным тренером сборной? На данный момент такой мечты у меня нет. Мне нравится пословица, что у главного тренера чемодан всегда должен быть собран. Работа такая, что не знаешь, что будет завтра или через месяц", — сказал Семак в эфире радиостанции "Наше".