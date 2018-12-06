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Церемония награждения Романа Зобнина, ставшего "Джентльменом года", состоится 11 декабря

Торжественная церемония награждения полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина, который стал "Джентльменом года" по версии "Комсомольской правды" и Sport24, состоится 11 декабря.

"Джентльмен года" является одной из старейших футбольных премий страны и носит имя Федора Черенкова. Впервые черный смокинг был вручен в 1994 году. В этом году премия проводится уже в 25-й раз.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 19:08
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:27)
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Болеет за:
«Зенит»
стал "Джентльменом года" по версии "Комсомольской правды"

...при поддержке газеты "Тарасовский гудок".


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 19:25)
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Болеет за:
«Динамо» М
помню и гпушака объявляли джентльменом года, а джентльмен оказался с гнильцой
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:16)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Похвально. Стать джентльменом в самой гнилой команде не каждому по силам.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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