Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Локомотив" сообщил, что у Бориса Ротенберга разрыв крестообразных связок

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в пятницу будет прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки коленного сустава.

Футболист получил травму в матче Кубка России с "Рубином".

"Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря!", - говорится в твиттере клуба.
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 19:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 20:15)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жаль Бориса конечно скорейшего выздоровления, но видимо это конец карьеры, единственного футболиста России, игравшего не ради денег, а ради футбола. Да может он звёзд с неба не хватал, но уж старался он это уж точно, сборы же проходил как-то.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 19:49)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ой беда) ну ниче, папуля не оставит в бедности, можно даже не баловаться и не играть))


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 19:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
В этом сезоне не сможет помочь Локо с чемпионством...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#3  AnK.   (Сегодня, 19:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Как же часто в последнее время эти "кресты" преследуют наших ребят. Здоровья Борису и скорейшего возвращения в строй!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:33)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, пора заканчивать блестящую карьеру футболиста.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Здоровья! Лучший правый защитник в РПЛ!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.