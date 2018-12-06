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Источник: футболист "Локомотива" перед смертью выпил не менее трех бутылок пива

Полузащитник молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, который был найден мертвым 3 декабря, перед смертью выпил не менее трех бутылок пива, а также напугал таксиста.

18-летний хавбек употреблял алкогольный напиток вместе со своими приятелями, а также, по предположению правоохранительных органов, мог принять что-то еще. Затем он отправился домой на такси с одним из знакомых. В машине молодые люди вели себя агрессивно, чем напугали водителя.

Он высадил приятелей на Борисовских Прудах. Знакомый футболиста побежал за машиной, а потом отправился домой пешком. Алексей же бродил возле прудов, а потом упал в овраг, где потерял сознание и замерз.

360tv.ru
Теги: Локомотив
Сегодня, 19:45
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#5  yuri  спб (Сегодня, 20:27)
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online

Цитата: Saveger
Наркоман - не челове

Судья -не человек. А чела очень жаль, пить надо умеючи , опыта не нажил. земля пухом, родителям и друзьям чела молодогого мужества.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 20:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Pafnuty
Человек умер.

Наркоман - не человек


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  Pafnuty   (Сегодня, 20:16)
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sparwik53,
starichek1948,
Ребята, тут не тот случай, когда можно шутить!
Человек умер. Просто, представьте, какое горе в его семье.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
#2  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Пиво без водки-деньги на ветер.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:54)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин с Мамаевым тоже заявляли, что пили только пиво, что ж это за пиво в Москве, что мозги отшибает.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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