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Старший врач ЦСКА Керимов объяснил большое количество травм в команде

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, почему игроки армейцев в текущем сезоне подвергаются большим нагрузкам.

"Здесь несколько факторов. Вполне логично, что к игрокам предъявляются серьезные требования в тренировочных занятиях. Команда регулярно проводит важные матчи на внутренней и международной арене.

Не будем забывать и о том, что многие футболисты ЦСКА задействованы в различных национальных сборных, откуда не всегда возвращаются готовыми тренироваться в общей группе. Если сложить все вместе, получается, что игрокам приходится выдерживать очень серьезную нагрузку. При этом каждая травма имеет свою причину и механизм", - цитирует Керимова официальный сайт.
Теги: ЦСКА
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